Oscar 2026 | ecco tutte le nomination I peccatori è da record

Sono state annunciate in diretta nel pomeriggio le nomination per la 98esima edizione degli Academy Awards, dove a svettare è stato il film di Ryan Coogler con ben 16 nomination Questo pomeriggio, a partire dalle 14:30, sono state annunciate in diretta da Danielle Brooks e Lewis Pullman le nomination ai Premi Oscar. La cerimonia di premiazione della 98esima edizione degli Academy Awards, si svolgerà il 15 marzo 2026, al Dolby Theatre di Hollywood a Los Angeles. Conan O'Brien sarà il conduttore della serata per il secondo anno consecutivo. A surclassare tutti è stato I peccatori, mentre gli altri film con il maggior numero di nomination sono Una battaglia dopo l'altra e Hamnet - Nel Nome Del Figlio, Marty Supreme e Frankenstein con Sentimental Value che si è guadagnato diverse candidature . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

