Scontri di Torino per l’Askatasuna Piantedosi | I manifestanti pacifici hanno fatto da scudo visivo ai violenti

Questa mattina a Torino si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante una protesta legata ai movimenti indipendentisti baschi. Piantedosi ha spiegato che alcuni manifestanti pacifici sono stati usati come scudi dai violenti, che hanno lanciato oggetti e cercato di bloccare le forze dell’ordine. Nel frattempo, i ministri Musumeci e Piantedosi si preparano a intervenire in Parlamento per parlare degli eventi metereologici che hanno causato danni in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Le informative dei ministri Musumeci e Piantedosi oggi in diretta alle Camere: il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare terrà un intervento sugli eventi metereologici che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Il Ministro dell'Interno, invece, oggi chiarirà i dubbi sulla presenza degli agenti ICE in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina e fornirà anche dettagli sugli scontri di Torino del 31 gennaio.

