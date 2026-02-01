Guerriglia fra manifestanti e polizia a Torino durante il corteo per Askatasuna le immagini degli scontri

La polizia è intervenuta duramente durante il corteo pro Askatasuna a Torino. Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine sono stati violenti, con diverse persone ferite e alcuni arresti. La situazione è rimasta tesa per tutta la giornata, con le forze dell’ordine che hanno cercato di disperdere la folla. Le immagini dei momenti di tensione stanno facendo il giro dei social e dei media locali.

Guerriglia urbana a Torino al corteo pro Askatasuna: scontri, feriti, arresti e intervento della polizia. Le immagini di un pomeriggio di follia. TORINO, scontri tra manifestanti e polizia fuori dalle Ogr Piacenza, manifestazione antagonisti contro corteo Remigrazione; Manifestazioni Pro Pal a Bologna, in arrivo un centinaio di denunce. Fra i reati, blocco stradale e danneggiamenti; Guerriglia in Centrale, messa alla prova e lavori socialmente utili per due minorenni; Il kit per la guerriglia di Aska & C. Così si preparano gli scontri del 31 gennaio a Torino. I criminali che la Sinistra coccola scatenano la guerriglia a Torino: 30 feriti. Meloni: Lo Stato non arretraLancio di pietre, bombe carta, lacrimogeni, feriti, un blindato della polizia dato alle fiamme e un agente preso a picconate. A Torino è ... Guerriglia urbana a Torino al corteo per Askatasuna. Salvini e Tajani: Servono nuove norme su sicurezzaPesanti scontri alla manifestazione del mondo antagonista arrivato da tutta Italia e dall'estero a sostegno del centro sociale di corso Regina ... La guerriglia urbana di oggi a Torino è da condannare senza se e senza ma. Gli anarchici e gli antagonisti che hanno aggredito le forze dell'Ordine e devastato con molotov intere aree urbane non sono manifestanti. Sono criminali che hanno attuato un vero e Guerriglia urbana a Torino, scontri con la polizia vicino all'edificio di Askatasuna Dopo un inizio di corteo tranquillo alla manifestazione nazionale pro Askatasuna di oggi a Torino, verso sera il solito scenario da guerriglia. I manifestanti antagonisti più estremis

