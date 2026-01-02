Vandali al circolo Primo Maggio Danni ad arredi e giochi nel parco

Recenti atti di vandalismo hanno interessato il circolo Primo Maggio, situato nella zona Pista. Sono stati danneggiati arredi e giochi nell’area verde prospiciente il circolo, che rimane chiuso da settembre. La situazione evidenzia la necessità di interventi per garantire la sicurezza e il rispetto degli spazi pubblici. Si invita la comunità a segnalare eventuali comportamenti dannosi e a collaborare per la tutela dell’ambiente.

Vandalismi in zona Pista, e segnatamente sull'area verde prospiciente il circolo Primo Maggio, chiuso da settembre. La mancata affiliazione all'Arci aveva impedito all'associazione che aveva gestito il circolo fino ad allora di proseguire le attività e la giunta, interessatasi del problema, si mise al lavoro per restituire nuova vita al circolo, piazzando la linea del traguardo, tuttavia al 2026, quando un nuovo bando di assegnazione dovrebbe garantire la riapertura di quello che, oltre che un circolo, era un luogo di aggregazione di una zona non priva di problematiche, collocata alla periferia nord della città, e soprattutto, si disse 'una luce sempre accesa' su un'area sarebbe diventata 'terra di nessuno', abbandonata al degrado e ai balordi.

