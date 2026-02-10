I sindacati di polizia in Puglia protestano contro la mancanza di rinforzi. Dopo l’assalto a un portavalori, chiedono più uomini e risorse per garantire sicurezza. La situazione diventa sempre più difficile per gli agenti, che denunciano carenze e rischi crescenti sul territorio.

I sindacati di polizia sono in rivolta: «Abbiamo bisogno di rinforzi», il loro grido di allarme. «La Puglia è terra laboriosa e dignitosa. È fatta di lavoratori che iniziano il turno prima dell’alba, di famiglie che reggono sacrifici, di giovani che studiano e progettano futuro, di imprese che resistono, di cittadini che chiedono soltanto normalità - dice Francesco Tiani, segretario generale regionale SIAP Puglia -. È anche fatta di donne e uomini in divisa che affrontano turni lunghi, stress, responsabilità e rischi non ordinari. Proprio per questo, episodi come quello odierno rappresentano un’offesa ai cittadini onesti e a chi serve lo Stato, perché nessuno dovrebbe assistere a scene di guerra mentre compie un gesto ordinario come percorrere una strada. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - I sindacati di polizia sono in rivolta: «Abbiamo bisogno di rinforzi». Perché protestano dopo l'assalto al portavalori: tutte le criticità

Approfondimenti su Polizia Rivolta

Il dimensionamento scolastico sarà gestito dai direttori degli Uffici scolastici regionali, sostituendo le regioni che si sono opposte alla sua attuazione.

L’articolo analizza le motivazioni alla base delle proteste in Iran e le conseguenze delle dichiarazioni di Laura Boldrini, che hanno suscitato reazioni contrastanti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Un blindato della polizia è stato dato alle fiamme durante gli scontri a Torino

Ultime notizie su Polizia Rivolta

Argomenti discussi: La denuncia del sindacato di polizia Siap: Attacco programmato alle forze dell'ordine; Milano-Cortina, sindacati di polizia: Agenti in montagna senza vestiti adeguati; I sindacati di Polizia a Pisani dopo gli scontri: Lacrimogeni non bastano contro i terroristi; Scontri a Torino, i sindacati di polizia: Serve una svolta su ordine pubblico e sicurezza.

I sindacati di polizia sono in rivolta: «Abbiamo bisogno di rinforzi». Perché protestano dopo l'assalto al portavalori: tutte le criticitàI sindacati di polizia sono in rivolta: «Abbiamo bisogno di rinforzi», il loro grido di allarme. «La Puglia è terra laboriosa e dignitosa. È fatta ... quotidianodipuglia.it

La denuncia del sindacato di polizia Siap: Attacco programmato alle forze dell'ordineDopo gli scontri al termine della manifestazione per Askatasuna, il segretario Tiani spiega: Controllate 800 persone prima del corteo ma mancano strumenti per trattenerle ... rainews.it

I Moretti scrivono ai dipendenti: "Vogliamo alleviare il vostro dolore". I dipendenti del Constellation senza stipendio si rivolgono ai sindacati. Jacques e Jessica: "Abbiamo pagato ma i conti sono bloccati, non vi abbandoneremo". #ANSA facebook