Dimensionamento scolastico chi sono i nuovi commissari nelle regioni ribelli e perché i sindacati sono su tutte le furie

Il dimensionamento scolastico sarà gestito dai direttori degli Uffici scolastici regionali, sostituendo le regioni che si sono opposte alla sua attuazione. Questa decisione ha suscitato reazioni da parte dei sindacati, che contestano la scelta e temono ripercussioni sulla gestione dell’organizzazione scolastica. La questione riguarda il ruolo delle istituzioni locali e la loro autonomia nel processo di pianificazione della rete scolastica.

Saranno i direttori degli uffici scolastici regionali (Usr) a procedere con il controverso dimensionamento della rete scolastica, prendendo il posto delle regioni «ribelli» che hanno rifiutato di applicarlo. Sardegna, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria sono state formalmente commissariate dal governo nell’ultimo Consiglio dei ministri. E oggi il ministero dell’Istruzione e del merito terrà una riunione sul tema, mentre la polemica continua a scaldare il mondo della scuola. In Toscana, il compito di far rispettare il dimensionamento al posto della regione spetterà all’aretino Luciano Tagliaferri, da poco nominato alla guida dell’ufficio scolastico regionale. 🔗 Leggi su Open.online

