Perché in Iran protestano Boldrini spiega la rivolta e si scatena di tutto | Inaccettabile

Un messaggio che voleva esprimere solidarietà si è trasformato in un boomerang politico. Le parole di Laura Boldrini sull'Iran hanno acceso una polemica durissima, scatenando una valanga di critiche sui social e riaprendo il dibattito sul modo in cui la politica occidentale racconta le proteste contro il regime di Teheran. L'ex presidente della Camera, intervenendo su X, ha parlato di manifestazioni nate per carovita e inflazione, una lettura che molti hanno definito riduttiva se non fuorviante, considerando la natura profonda della rivolta che da anni attraversa il Paese.

