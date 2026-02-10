I ragazzi cool ora hanno la frangetta
La frangetta torna di moda tra i giovani. Dopo anni di capelli perfetti, con sfumature e ciuffi che sfidano la gravità, ora i ragazzi preferiscono uno stile più semplice. La frangetta si fa largo tra i trend di quest’anno, portando un look più naturale e deciso.
La frangetta è tornata di moda. Negli ultimi dieci anni, la capigliatura maschile ha seguito un’unica regola: sfumature impeccabili, righe chirurgiche e ciuffi che sfidavano la gravità. Che fosse il look da boy band dei primi Duemila o la sfumatura “da un giorno fa” dei calciatori in pensione, il risultato era sempre lo stesso: pulito, rispettabile, un po’ impegnativo. Magari con qualche ombreggiatura più scura per aggiungere profondità. «Per anni tutti volevano assomigliare a David Beckham », racconta Mark Alan Esparza, parrucchiere di New York. «Rasati ai lati, lunghi sopra». Oggi, però, quell’estetica iper?curata non è più l’ideale maschile dominante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
