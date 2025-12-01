Napoli è ora di mettere mano alla falda acquifera del Monte Echia
di Paolo Pantani Il problema storico della viabilità è della sicurezza stradale a Via Acton, è irrisolvibile se non si affronta il tema della falda di acqua profonda del Monte Echia. Non si tratta di mera e storica “toponomastica”, il Beverello, pur sempre da rivendicare, si tratta di viabilità, asfalto, sanpietrini, tram del mare e treni turchi, addirittura. Sono cose che sappiamo benissimo, conosciamo e che diciamo da trentacinque anni, ormai. La cosa viene vista ancora come problema e non come risorsa. Tali acque sono state ripetutamente soggette analisi Chimico-Fisiche,sono acque “ferrigne”, termo-minerali subtermali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
