Monte Echia dall' Ade al Cielo speciale Bimbimbici

Evento di Titti Vollero, Manlio Converti e CICLOVERDI FIAB NapoliNapoli Piazza PlebiscitoDurata: 4 hSpeciale Bimbimbici.Ci riuniremo a Piazza Plebiscito per iniziare a pedalare insieme attraverso l'isola pedonale di Via Chiaia fino al Ponte di Chiaia dove entreremo nella splendida stazione della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

