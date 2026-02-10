Il potere di acquisto degli italiani cresce ancora. Nel terzo trimestre del 2025, i numeri mostrano un aumento dell’1,7% rispetto ai tre mesi precedenti. È il miglior risultato tra tutti i Paesi dell’Unione Europea per cui ci sono dati disponibili. La notizia arriva mentre il governo Meloni continua a mostrare segnali di stabilità economica.

I numeri non mentono. E continuano a sorridere all’Italia del governo Meloni: nel terzo trimestre 2025 il potere d’acquisto pro capite è aumentato in Italia dell’1,7% rispetto al trimestre precedente: il più forte incremento tra tutti i Paesi dell’Unione Europea per cui sono disponibili statistiche al riguardo. Ad accertarlo è Eurostat, che a diffuso da Bruxelles il rapport sui dati destagionalizzati, in parte anticipati dall’Istat con i conti trimestrali dei settori istituzionale. Il risultato è frutto della combinazione di più fattori, a partire dall’aumento del numero degli occupanti, con un recupero graduale dei salari reali rispetto all’inflazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I numeri sorridono all’Italia di Meloni: aumenta il potere di acquisto pro-capite

A dicembre, il costo della spesa ha registrato un lieve aumento, con un incremento dello 0,2% rispetto a novembre, riflettendo un'inflazione in crescita.

Nel 2025, l’Italia si distingue per una significativa crescita economica e stabilità finanziaria.

