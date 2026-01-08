A dicembre, il costo della spesa ha registrato un lieve aumento, con un incremento dello 0,2% rispetto a novembre, riflettendo un'inflazione in crescita. Di conseguenza, il valore del carrello si è leggermente più elevato, anche se il potere d'acquisto rimane stabile. Questo trend evidenzia come i prezzi dei beni di consumo siano in lieve aumento, influenzando le abitudini di acquisto delle famiglie italiane.

Carrello della spesa più pesante, dopo che l’inflazione a dicembre è tornata ad aumentare. E così, a lievitare, sono anche i prezzi, che segnano un +0,2% su novembre. È questa l’immagine fotografata dall’ Istat, che archivia il 2025 con una media dell’inflazione all’ 1,5%. Nonostante il rialzo, anche a dicembre, l’inflazione italiana si mantiene comunque decisamente sotto l’area euro che nell’ultimo mese dell’anno si è attestata al 2% in leggero calo su novembre ( 2,1% ). L’accelerazione a dicembre è dovuta principalmente alla crescita dei prezzi dei trasporti (da +0,9% a +2,6% ) e degli alimentari sia non lavorati (da +1,1% a +2,3% ) che lavorati (da +2,1% a +2,6% ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Carrello della spesa più caro. Ma aumenta il potere d’acquisto

