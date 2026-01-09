Saldi 2026 | dai mocassini agli stivali marroni le 6 scarpe di tendenza per l'inverno
Scopri le scarpe di tendenza per l’inverno 2026 durante i saldi di fine stagione. Dalle calzature classiche come mocassini e décolleté alle più pratiche ballerine flat e pump, fino agli stivali marroni e cuissardes in pelle. Una selezione di modelli ideali per completare ogni look in modo elegante e funzionale, perfetta per affrontare le fredde giornate con stile e praticità.
Dai mocassini alle ballerine flat, dalle pump accollate ai décolleté con punta tonda, fino agli stivali marroni e ai cuissardes in pelle arricciata, ecco le scarpe di tendenza per l'inverno 2026 su cui puntare durante i saldi di fine stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
