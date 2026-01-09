Saldi 2026 | dai mocassini agli stivali marroni le 6 scarpe di tendenza per l'inverno

Scopri le scarpe di tendenza per l’inverno 2026 durante i saldi di fine stagione. Dalle calzature classiche come mocassini e décolleté alle più pratiche ballerine flat e pump, fino agli stivali marroni e cuissardes in pelle. Una selezione di modelli ideali per completare ogni look in modo elegante e funzionale, perfetta per affrontare le fredde giornate con stile e praticità.

Eleganza senza sforzo Gonna + top, giacca in maglia e sciarpa in morbida pelliccia: la combo perfetta per affrontare l’inverno con eleganza. La borsa squadrata e i mocassini completano il look con stile. Ti ricordiamo che sono iniziati i saldi passa in neg - facebook.com facebook

