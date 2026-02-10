i giovani e la dimensione digitale siamo noi la generazione z

A Pontedera, i giovani della Generazione Z vivono ormai in un mondo dove non si distingue più chiaramente tra vita reale e digitale. Nel 2026, questa generazione ha visto cambiare radicalmente il modo di comunicare, di imparare e di relazionarsi. I ragazzi trascorrono ore online, tra social, videogiochi e piattaforme di messaggistica, senza quasi accorgersene. La linea tra ciò che è fisico e ciò che è virtuale si è sfumata, diventando quasi invisibile.

PONTEDERA Il 2026 ha sancito una trasformazione profonda delle nuove generazioni. La Generazione Z vive oggi in un sistema dove il confine tra realtà fisica e dimensione digitale è diventato quasi impercettibile. Se da un lato l’accesso immediato all’informazione e alle nuove forme di socialità offre opportunità senza precedenti, dall’altro emergono criticità che interrogano le famiglie e le istituzioni scolastiche. La tecnologia non è più solo uno strumento di svago, ma la lente principale attraverso cui i ragazzi percepiscono il mondo circostante, influenzando pesantemente le loro abitudini cognitive, emotive e relazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

