alla camera dei deputati nasce il consorzio della brava gente

Nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati si è svolta la giornata costituzionale del Consorzio della Brava Gente. Promossa dall'Associazione “Una nuova Agorà”, riporta al centro della vita pubblica e privata i valori che contano: la solidarietà, la responsabilità sociale, il riconoscimento della bellezza, fondamento di convivenza e crescita. Ad aprire l'incontro è stato Luca Russo, responsabile della comunicazione, che ha sottolineato: “Fare del bene è un atto morale”. “L'Associazione nata nel 1995, oggi risponde alle sfide sociali – ha dichiarato l'Onorevole Maria Grazia Brandara – il consorzio non è un club per pochi, ma un patto di azioni per sostenere chi costruisce e valorizza le diversità come ricchezza”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it