I feriti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana sono stati trasferiti a Milano e ora stanno meglio. Tutti sono fuori pericolo di vita. Anche chi era in terapia intensiva al Niguarda è stato spostato nel reparto grandi ustioni. La situazione sembra sotto controllo e nessuno rischia la vita.

I feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti «fuori imminente pericolo di vita» e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati trasferiti nel reparto grandi ustioni. Ieri, inoltre, è stata dimessa dall’ospedale milanese la donna italo-svizzera di 55 anni. Lo ha fatto sapere l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale di oggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I feriti di Crans Montana ricoverati a Milano sono fuori pericolo di vita

Approfondimenti su Crans Montana Ricoveri

Il bollettino dell’ospedale Niguarda di Milano aggiorna sulle condizioni dei 11 feriti di Crans Montana, ricoverati dopo l’incidente.

Dopo la tragedia di Crans-Montana, l’ospedale Niguarda di Milano ha fornito aggiornamenti sulle condizioni degli undici feriti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans Montana, Bertolaso: Feriti in miglioramento, speriamo di dimetterli durante le Olimpiadi

Ultime notizie su Crans Montana Ricoveri

Argomenti discussi: Milano, Mattarella al Niguarda per visitare i feriti di Crans-Montana; Mattarella al Niguarda incontra medici e familiari dei ragazzi feriti a Crans-Montana; Errori di comunicazione e pochi contatti con le famiglie dei feriti di Crans-Montana: La Svizzera ci ha deluso; Rogo di Crans-Montana, la dottoressa in prima linea: Così a Losanna ricostruiamo la pelle dei ragazzi ustionati.

Crans-Montana, tutti i feriti a Milano «sono fuori pericolo di vita»: l'annuncio di BertolasoI feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti «fuori imminente pericolo di vita» e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono ... ilmessaggero.it

Incendio Crans Montana, Bertolaso: Feriti ricoverati a Milano fuori pericoloI feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti fuori imminente pericolo di vita e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati traferiti nel reparto ... tg24.sky.it

Le aspettative di una sentenza severa dopo la catastrofe dell’incendio di Crans-Montana sono elevate. Ma molte persone resteranno deluse, come accadde nel 2000 con l’incendio nella località sciistica austriaca di Kaprun. x.com

«Possiamo superare 20 medaglie. Vonn Non doveva correre a Crans-Montana» - facebook.com facebook