Prematuro considerare fuori pericolo gli undici feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda Tre in condizioni critiche

Dopo la tragedia di Crans-Montana, l’ospedale Niguarda di Milano ha fornito aggiornamenti sulle condizioni degli undici feriti. Sebbene alcuni siano in miglioramento, tre si trovano ancora in condizioni critiche, rendendo prematuro considerare la loro situazione sotto controllo. In concomitanza con il rientro dei salme dei giovani italiani, l’attenzione resta alta sulla gestione di questa difficile emergenza.

Nel giorno del rientro dei feretri dei ragazzi italiani morti nella strage di Crans-Montana, dall’ ospedale Niguarda di Milano arriva un nuovo bollettino sulle condizioni dei feriti. Attualmente sono 11 i ricoverati nella struttura, che ha ampliato la capacità di accoglienza del Reparto Grandi Ustionati. Quasi tutti i pazienti hanno tra i 15 e i 16 anni, fatta eccezione per una donna di 29 e una di 55 anni. L’ estensione delle ustioni è grave: di secondo e terzo grado, varia dal 10% al 50% del corpo, interessando arti, dorso e volto. Per diversi feriti sono presenti danni polmonari importanti da inalazioni, che rendono necessaria un’assistenza meccanica alla respirazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Prematuro considerare fuori pericolo” gli undici feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda. Tre in condizioni critiche Leggi anche: “Prematuro considerare fuori pericolo” gli undici feriti di Crans Montana ricoverati al Niguarda. Tre sono in condizioni critiche Leggi anche: Incendio a Crans Montana, tre ricoverati in coma al Niguarda. In arrivo altri quattro feriti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. “Prematuro considerare fuori pericolo” gli undici feriti di Crans Montana ricoverati al Niguarda. Tre sono in condizioni critiche - Le condizioni degli 11 feriti nella strage di Crans Montana ricoverati al Niguarda. ilfattoquotidiano.it

Come stanno gli 11 ragazzi feriti di Crans-Montana ricoverati a Niguarda: “Nessuno è fuori pericolo, percorsi di cura lunghi” - 16 anni), con gravi ustioni sul corpo tutti sono sedati e in prognosi riservata. ilgiorno.it

Crans-Montana, dal Niguarda il nuovo bollettino medico sugli undici pazienti. I medici: «Non sono fuori pericolo, percorso lungo» - I percorsi di assistenza clinica e di cure intensive che ciascuno di loro sta affrontando sono lunghi e complessi, ... milano.corriere.it

Forse la situazione è un po' prematura per brindare a una vittoria da parte di qualcuno e considerare il capitolo venezuelano chiuso. Iraq, Afghanistan, Libia ecc.. insegnano. Nelle prossime ore/giorni ancora molti fatti più o meno sconvolgenti e tragici possono - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.