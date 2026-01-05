Il bollettino dell’ospedale Niguarda di Milano aggiorna sulle condizioni dei 11 feriti di Crans Montana, ricoverati dopo l’incidente. Sebbene alcuni siano in condizioni stabili, tre si trovano in condizioni critiche. È importante non considerare ancora fuori pericolo gli altri pazienti, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul loro stato di salute.

Nel giorno del rientro dei feretri dei ragazzi italiani morti nella strage di Crans Montana, dall’ospedale Niguarda di Milano arriva il nuovo bollettino sulle condizioni dei feriti. Undici i ricoverati nella struttura Milano che ha ampliato la capacità di accoglienza del Reparto Grandi Ustionati. Quasi tutti i feriti, fa sapere l’ospedale milanese, hanno tra i 15 e i 16 anni, tranne una donna di 29 anni e una donna di 55. L’estensione delle loro ustioni (di secondo e terzo grado) varia dal 10% a oltre il 50%, coinvolge arti, dorso e volto, e per diversi di loro sono presenti danni importanti a livello polmonare causati dalle inalazioni, che richiedono un’assistenza meccanica alla respirazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prematuro considerare fuori pericolo” gli undici feriti di Crans Montana ricoverati al Niguarda. Tre sono in condizioni critiche

