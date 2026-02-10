I feriti di Crans Montana ricoverati a Milano non sono più in pericolo di vita

Sono fuori pericolo i feriti dell’incendio di Capodanno a Crans Montana che erano stati trasportati a Milano. Le loro condizioni sono migliorate e non rischiano più la vita. Gli ospedali della città hanno confermato che stanno stabilizzando i pazienti, che sono stati feriti nell’incendio scoppiato durante i festeggiamenti.

Non sono più in pericolo di vita i feriti dell'incendio di Capodanno a Crans Montana ricoverati negli ospedali di Milano. Lo ha detto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso nella giornata di martedì 10 febbraio parlando con i giornalisti a margine del consiglio regionale.

