Oggi a Napoli i giudici hanno condannato Armando Del Core e Ciro Cappuccio per riciclaggio, ma hanno escluso l’aggravante mafiosa. I due sono accusati di essere i killer del giornalista Giancarlo Siani, ucciso 40 anni fa dal clan Nuvoletta. La sentenza arriva dopo un processo lungo e complesso che cerca di fare chiarezza su un omicidio che scosse la città.

Condanna per riciclaggio – ma con l' esclusione dell' aggravante mafiosa – oggi in appello a Napoli per Armando?Del Core e Ciro Cappuccio, accusati di essere i killer del clan Nuvoletta che hanno ucciso 40 anni fa il giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani. A entrambi – a cui gli inquirenti contestavano di avere ricevuto un vitalizio in carcere in cambio del silenzio – la Corte di Appello di Napoli ha inflitto quattro anni di reclusione. Il processo di secondo grado, iniziato dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione, ha visto imputati anche altri presunti affiliati al clan di Marano di Napoli a cui, a vario titolo, sono state contestate accuse di associazione mafiosa: pene rideterminate per Luigi Esposito (7 anni e 4 mesi) e Michele Marchesano (10 anni).

© Anteprima24.it - Condanna per riciclaggio ai due presunti killer di Giancarlo Siani

