I docenti e Dirigenti italiani saranno formati per prevenire gli estremismi di matrice jihadista

In Italia, i docenti e i dirigenti scolastici riceveranno formazione per riconoscere e prevenire i segnali di radicalizzazione di matrice jihadista. La proposta di legge, presentata dalla deputata Bordonali della Lega, è stata appena incardinata in Commissione Affari costituzionali. Se approvata, andrà a rafforzare il ruolo della scuola nella lotta contro l’estremismo.

La proposta di legge presentata da Bordonali (Lega), che introduce misure dedicate alla prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo di matrice jihadista, è stata incardinata presso la 1ª Commissione Affari costituzionali. Il testo individua alcuni strumenti di intervento che coinvolgono anche il sistema scolastico, chiamato in causa sul piano del monitoraggio e della formazione.

