Attentato Bondi Beach autorità confermano matrice jihadista

Le autorità australiane hanno confermato la matrice jihadista dell’attacco avvenuto domenica a Bondi Beach, durante una cerimonia per la festa ebraica di Hanukkah. L’attentato ha causato la morte di 15 persone, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e la minaccia del terrorismo in Australia.

(Adnkronos) – Le autorità australiane hanno confermato la matrice jihadista, con il richiamo all'ideologia dello Stato islamico, dell'attacco di domenica durante la cerimonia per la festa ebraica di Hannukah a Bondi Beach, nel quale sono rimaste uccise 15 persone. Secondo il premier australiano Anthony Albanese, "sembrerebbe" che Sajid e Naveed Akram, padre e figlio che . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

L’Australia è in lutto dopo l’attentato antisemita che ha causato 15 morti a Bondi beach - L’Australia è in lutto il 15 dicembre all’indomani di un attentato antisemita compiuto da padre e figlio, che hanno aperto il fuoco contro la folla riunita a Bondi beach per la festività ebraica di Ha ... internazionale.it