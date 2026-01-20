Perché gli atleti italiani non saranno al villaggio olimpico di Cortina ma preferiranno gli hotel

Gli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi di Cortina soggiorneranno negli hotel della zona invece di alloggiare nel villaggio olimpico di Fiames. Questa scelta permette loro di avere un ambiente più familiare e confortevole, facilitando anche le esigenze logistiche e di preparazione. Sebbene il villaggio ospiterà circa 1.400 persone, gli atleti nazionali preferiranno strutture alberghiere per garantire un soggiorno più personalizzato e pratico.

Il villaggio olimpico di Fiames (Cortina) ospiterà circa 1400 persone tra atleti e il loro staff, ma non ci sarà nessun italiano. Tutti i nostri olimpionici hanno preferito l'hotel: era stato prenotato già due anni fa.

L’Uomo Gatto porta la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 e scoppia la polemica tra gli atleti: perché è stato scelto?L’Uomo Gatto, portatore della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, ha suscitato discussioni tra gli atleti riguardo alla scelta dei tedofori.

