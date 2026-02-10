Fontana e Sighel d' oro | fantastica staffetta mista dello short track Paura Goggia cade in combinata | Volo in curva | cosa è successo

La staffetta mista dello short track ha regalato una medaglia d’oro all’Italia, con Fontana e Sighel in grande forma. Intanto, Goggia ha rischiato grosso durante la combinata, cadendo in curva e lasciando tutti col fiato sospeso. Nella gara di sci di fondo, Johnson ha conquistato il primo posto, mentre Pirovano si è piazzata terza. Tra le donne, Ganz e Cassol sono passate alle semifinali, e Pellegrino è stato ripescato tra gli uomini.

(Gaia Piccardi) Due donne, due uomini, due giri e mezzo a testa, per due volte. Una scarica di adrenalina chiamata staffetta mista consegna all'Italia il secondo oro dell'Olimpiade casalinga dopo quello di Francesca Lollobrigida nella disciplina cugina. Leggi l'articolo della nostra inviata. Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 3:39.72Lauri Vuorinen (Finlandia) 3:40.28Ben Ogden (Stati Uniti) 3:40.32Erik Valnes (Norvegia) 3:41.48Alvar Myhlback (Svezia) 3:44.47Simone Mocellini (Italia) 3:56.89 L'Impresa di Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. Fontana e Sighel in finale nella staffetta mista short track. Paura Goggia, cade in combinata | Volo in curva: cosa è successo Goggia si fa male in una combinata di sci alpino e finisce in ospedale. Fontana e Sighel in semifinale nella staffetta short track. Paura Goggia, cade in combinata | Volo in curva: cosa è successo Dopo un volo in curva durante la combinata di sci alpino, Sofia Goggia finisce a terra e si fa molta paura. Short Track, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Short track, Arianna Fontana e Pietro Sighel osservati speciali nel day-1 alle Olimpiadi. Staffetta mista a caccia del podio; Quando gareggia Fontana? Date, orari, programma gare e dove vederla; Gli italiani in gara oggi, 10 febbraio, alle Olimpiadi Milano Cortina: programma, orari, medaglie e podi. Arianna Fontana c'è, Sighel trascina gli uomini: Italia protagonista nel primo giorno di short trackEsordio convincente per l'Italia dello short track a Milano Cortina 2026: Fontana centra i quarti nei 500, Sighel domina i 1000 maschili e con lui avanzano Spec ... Olimpiadi live, Short track, è oro nella staffetta mista con Fontana e Sighel. Delusione Goggia, cade nella discesa di combinataSofia Goggia scivola durante la libera, per fortuna senza conseguenze fisiche. Mi dispiace per Della Mea. Pirovano terza. Partono bene le sprint di fondo, tutti gli 8 azzurri avanti. L'Italia del cu ... Bronzo che vale oro nel cuore: Sofia Goggia è sul podio olimpico. Uno di quei momenti che ti fanno trattenere il respiro… e poi sorridere forte. Velocità, pendenza, coraggio. E quella linea buttata giù senza paura, come solo lei sa fare.

