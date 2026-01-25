Olimpiadi le stelle dell'NHL tremano davanti alle condizioni dell'Arena Santa Giulia | Non è pronta
L'Arena Santa Giulia è al centro dell'attenzione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, con preoccupazioni riguardo alle condizioni di preparazione dell'impianto. A pochi giorni dall'inizio della manifestazione, si sollevano dubbi sulla prontezza della struttura, che potrebbe influire sullo svolgimento delle competizioni. La situazione richiede attenzione e monitoraggio per garantire un avvio regolare e sicuro dei giochi olimpici.
L'Arena Santa Giulia resta sotto la lente di ingrandimento a pochissimi giorni dall'inizio della Olimpiadi di Milano Cortina. L'impianto alle porte di Milano che ospiterà il torneo di hockey con le stelle americane dell'NHL preoccupa per il ritardo dei lavori: "Ci hanno rassicurato, ma sono in ritardo".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Media americani preoccupati per i lavori all’arena Santa Giulia a Milano-Cortina: “Per l’hockey non c’è un piano B”
L’NHL contro la pista di hockey per le Olimpiadi invernali, troppo corta: “Sapevano tutto da sempre”Il presidente della Federazione Internazionale di Hockey ha commentato le polemiche sulle dimensioni della pista dell’arena Santa Giulia, che ospiterà il torneo olimpico con i giocatori NHL.
