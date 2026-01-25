Olimpiadi le stelle dell'NHL tremano davanti alle condizioni dell'Arena Santa Giulia | Non è pronta

L'Arena Santa Giulia è al centro dell'attenzione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, con preoccupazioni riguardo alle condizioni di preparazione dell'impianto. A pochi giorni dall'inizio della manifestazione, si sollevano dubbi sulla prontezza della struttura, che potrebbe influire sullo svolgimento delle competizioni. La situazione richiede attenzione e monitoraggio per garantire un avvio regolare e sicuro dei giochi olimpici.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.