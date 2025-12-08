Battaglia sul ghiaccio dell’hockey i campioni Nhl contro Milano olimpica per un metro scarso di pista Differenza insignificante

La disputa tra campioni NHL e la squadra olimpica di Milano riguarda le dimensioni delle piste di hockey previste per i Giochi di Milano-Cortina 2026. I media statunitensi evidenziano come le piste siano più piccole rispetto agli standard NHL, sollevando polemiche sulla differenza di spazio di gioco. Tuttavia, alcuni sostengono che la differenza sia minima e poco influente.

Milano – La polemica è partita dai media statunitensi: le piste di hockey su cui di disputeranno le gare di Milano-Cortina 2026 – PalaItalia a Santa Giulia e Fiera di Milano-Rho – sono più piccole rispetto agli standard della Nhl, la lega professionistica oltre oceano. Un aspetto che interessa particolarmente gli osservatori a stelle e strisce, dato che i prossimi Giochi Invernali saranno i primi, dopo dodici anni, con protagoniste anche le stelle che militano tra i pro. La differenza è minima: 60 metri di lunghezza, poco sotto i 60,96 degli standard nordamericani. Ma tanto è bastato per scatenare i dubbi tra gli americani, che tempo fa avevano richiesto di attenersi alle misure della Nhl.

