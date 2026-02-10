I 40 anni del Maxiprocesso Mattarella | Un momento decisivo nella storia della giustizia e del contrasto a Cosa nostra

Il 40° anniversario del Maxiprocesso di Palermo si celebra con il presidente Mattarella che ricorda quanto quell’inchiesta abbia segnato un passo importante nella lotta contro Cosa nostra. Il capo dello Stato sottolinea come il processo abbia rappresentato un momento decisivo per la giustizia italiana e per il contrasto alla criminalità organizzata, evidenziando il ruolo chiave del senatore Pietro Grasso nella sua realizzazione. Per molti, quel processo ha aperto la strada a nuove battaglie e ha rafforzato la lotta contro le mafie.

“Il Maxiprocesso di Palermo - di cui l’opera del senatore Pietro Grasso costituisce una testimonianza diretta - rappresenta uno snodo decisivo nella storia della giustizia repubblicana e nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, confermando, in sede giudiziaria, l’esistenza di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Maxiprocesso Palermo Maxiprocesso mafia: 40 anni dopo, un’isola segnata dalla violenza e l’eredità di Chinnici nella lotta a Cosa Nostra. Quaranta anni fa si apriva il maxiprocesso alla mafia, un procedimento che cambiò per sempre il modo di combattere Cosa Nostra. Festa del Tricolore, Mattarella: "Nella bandiera le basi della nostra civiltà". Meloni: "È la nostra storia" In occasione dell’anniversario della nascita del Tricolore, il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato come questa bandiera rappresenti le fondamenta della nostra civiltà. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Maxiprocesso Palermo Argomenti discussi: I 40 anni del Maxiprocesso, evento che ha segnato la storia d'Italia; Darmagi, un bordolese in Langa: i 40 anni del vino rivoluzionario di Angelo Gaja; Universi Ludici: tre giorni per i 40 anni del centro Walter Ferrarotti; Pontelagoscuro celebra i primi 40 anni del centro sociale Il Quadrifoglio con un'intera giornata di festa. I 40 anni dal maxiprocesso a Cosa nostra, boss in gabbia nell'astronaveIn una mattinata fredda e piovosa di 40 anni fa l'aula bunker dell'Ucciardone diventò il palcoscenico di un evento rimasto negli annali della storia giudiziaria italiana. ansa.it I 40 anni del Maxiprocesso, evento che ha segnato la storia d'ItaliaIl 10 febbraio del 1986 si apriva, nell'aula bunker di Palermo, il procedimento penale che avrebbe segnato l'inizio della sconfitta di Cosa Nostra. Primo caso mediatico giudiziario del nostro Paese e ... tg24.sky.it VD. . Michela Buscemi ha 85 anni e vive a Balestrate. Nel 1986, contro il volere della famiglia, scelse di costituirsi parte civile al maxiprocesso a Cosa Nostra, dopo che la mafia uccise due dei suoi fratelli: una scelta che la costrinse ad abbandonare Palermo p - facebook.com facebook Nel tg delle 14 #TgrSicilia I 40 anni del Maxi processo Quarant'anni fa a Palermo il Maxiprocesso che cambiò la storia della lotta alla mafia. Nostra intervista a Piero Grasso: "Pietra miliare" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.