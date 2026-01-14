Consiglio in carcere autorizzazione negata | Grave sgarbo istituzionale e politico

L’amministrazione comunale di Modena ha annunciato che la seduta del Consiglio prevista presso la Casa circondariale di Sant’Anna non si svolgerà come inizialmente programmato. L’autorizzazione a svolgere l’incontro in carcere è stata infatti negata, rappresentando un importante segnale di rispetto delle procedure e delle normative vigenti. La riunione si terrà quindi nel tradizionale luogo del Municipio, mantenendo la regolare attività istituzionale.

Autorizzazione negata. Doccia fredda per l'amministrazione modenese. La seduta del Consiglio comunale di Modena di domani, inizialmente prevista presso la Casa circondariale di Sant'Anna, si terrà come sempre in Municipio. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap) ha infatti stoppato il Comune. "Con rammarico, prendo atto che la seduta alla Casa circondariale di Sant'Anna non potrà avere luogo perché l'ufficio competente Dap ha ritenuto di negare la relativa autorizzazione necessaria alla Direzione del penitenziario modenese – spiega il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri –.

