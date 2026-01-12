Ex Ilva precipita e muore un operaio | Fim-Fiom-Uilm | sciopero di 24 ore

Un operaio è deceduto presso l’Ilva durante il turno di lavoro. Claudio Salamida si trovava al convertitore 3 dell'acciaieria 2. In seguito all’incidente, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per tutelare la sicurezza dei lavoratori e chiedere chiarimenti sull’accaduto. La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela della salute e delle condizioni di lavoro negli impianti industriali.

Claudio Salamida stava lavorando al convertitore 3 dell'acciaieria 2. I sindacati: sciopero immediato di 24 ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

