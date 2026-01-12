Ex Ilva precipita e muore un operaio | Fim-Fiom-Uilm | sciopero di 24 ore

Un operaio è deceduto presso l’Ilva durante il turno di lavoro. Claudio Salamida si trovava al convertitore 3 dell'acciaieria 2. In seguito all’incidente, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per tutelare la sicurezza dei lavoratori e chiedere chiarimenti sull’accaduto. La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela della salute e delle condizioni di lavoro negli impianti industriali.

Precipita durante un controllo all'ex Ilva a Taranto, muore un operaio - La vittima stava verificando alcune valvole, è caduto dal quinto al quarto piano dell'impianto. ansa.it

Operaio precipita e muore nell'ex Ilva di Taranto: Claudio Salamida aveva 46 anni, il tragico incidente sul lavoro - Tragedia sul lavoro a Taranto nell'ex Ilva, dove un operaio in servizio all'acciaieria 2, Claudio Salamida, è morto dopo essere precipitato dal quinto al quarto ... leggo.it

Taranto, precipita dal quinto al quarto piano dello stabilimento ex Ilva: muore un operaio x.com

L'anno della fine di Ilva. L'agonia del più grande siderurgico d'Europa è il vero disastro del governo Meloni. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.