Taiwan condemns ‘harsh’ sentence for Hong Kong tycoon Jimmy Lai

La retata contro Jimmy Lai, magnate dei media di Hong Kong, ha suscitato reazioni anche a Taiwan. Il governo dell’isola ha condannato senza mezzi termini la sentenza considerandola troppo dura e ha chiesto la sua immediata liberazione. La vicenda continua a far discutere, mentre Lai resta in carcere in attesa di sviluppi.

TAIPEI, Feb 9 (Reuters) - Taiwan’s government on Monday condemned the “harsh” sentence handed out to Hong Kong media tycoon Jimmy Lai and called for his release. TAIPEI, 9 febbraio (Reuters) - Il governo di Taiwan ha condannato lunedì la “dura” sentenza inflitta al magnate dei media di Hong Kong Jimmy Lai e ne ha chiesto il rilascio. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

