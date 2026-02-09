Reaction to Hong Kong tycoon Jimmy Lai’s 20 year sentence in security trial

Il magnate dei media di Hong Kong, Jimmy Lai, è stato condannato a 20 anni di carcere. La sentenza arriva dopo un processo per presunte attività contrarie alla sicurezza nazionale. Lai, noto per il suo ruolo nel mondo dell’informazione, ora dovrà scontare una lunga pena. La decisione ha suscitato molte reazioni nella città, con alcuni che parlano di una stretta sulle libertà e altri che difendono le accuse.

"The rule of law has been completely shattered in Hong Kong. Today's egregious decision is the final nail in the coffin for freedom of the press in Hong Kong. The international community must step up its pressure to free Jimmy Lai if we want press freedom to be respected anywhere in the world." "My feelings are very unsettled. I hope he can receive a lighter sentence.. Of course, the impact on Hong Kong is huge. Look - there's no news left in Hong Kong now. Even the only outlet, Apple Daily, was taken away. Now there's no news to read. So I don't follow the news anymore; I watch YouTube, and news on different online platforms instead.

