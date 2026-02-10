La Svezia mette a segno la quarta vittoria su quattro partite nel torneo olimpico di Milano Cortina. Questa volta, le svedesi hanno travolto il Giappone con un secco 4-0, confermandosi come leader del Girone B. La squadra scandinava si prepara ora alla sfida con l’Italia, in programma alle 16, con il primo posto già in tasca.

Quattro partite e quattro vittorie. La Svezia compie l’en plein nel Girone B del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 battendo 4-0 il Giappone e qualificandosi come miglior squadra della pool, in attesa di Italia-Germania d elle ore 16.40 per capire quale delle due formazioni sarà la seconda classifica e quale completerà la prima fase al terzo posto. LA CRONACA. Primo tempo aperto dalla rete di Thuvik per l’1-0 scandinavo e poi da tanta lotta senza alcun gol. Secondo periodo più fluido per le ragazze di Ulf Lundberg che accelerano con Bouveng per il raddoppio e Hallin, che cala il 3-0 in chiusura di periodo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile: la Svezia travolge il Giappone alle Olimpiadi

Questa mattina la Germania ha battuto il Giappone nel torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Le giocatrici giapponesi hanno vinto in modo stretto contro le francesi negli ultimi minuti della partita.

