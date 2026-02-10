Hockey ghiaccio azzurre tra le migliori 8 alle Olimpiadi Mattivi | Emozione indescrivibile

La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si è guadagnata un posto tra le migliori otto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le azzurre hanno vinto la seconda partita su tre nel girone B, assicurandosi subito i quarti di finale. L’allenatore Mattivi ha commentato con entusiasmo: “Emozione indescrivibile.” Un risultato storico per la squadra, che ora punta a fare ancora meglio nella fase decisiva del torneo.

La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha realizzato una grande impresa, centrando il secondo successo in tre partite nel gruppo B e ottenendo la qualificazione aritmetica per i quarti di finale del torneo olimpico di Milano Cortina 2026. Le azzurre, dopo la netta vittoria al debutto con la Francia e la prevedibile sconfitta contro la Svezia, sono riuscite a battere 3-2 il Giappone (n.7 del ranking mondiale) in uno scontro diretto decisivo per il passaggio del turno. Nadia Mattivi, capitana dell’Italia, ha sottolineato il fantastico lavoro svolto nell’ultimo anno: “ Che emozione, indescrivibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'hockey su ghiaccio femminile in Italia sta vivendo un momento di crescita, con la nazionale che si prepara alle Olimpiadi.

Questa mattina a Saronno, Greta Niccolai ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Will Italy's ice hockey arenas be completed before the Olympic Games begin

