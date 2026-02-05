Saronno alle Olimpiadi | Greta Niccolai tra le prime azzurre in gara nell’hockey

Questa mattina a Saronno, Greta Niccolai ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. È la prima atleta della zona a scendere in campo, già prima della cerimonia di apertura. La giovane giocatrice di hockey ha portato avanti con determinazione il nome della sua città, aprendo la strada a una lunga giornata di competizioni.

Sci alpino, i possibili pettorali di Brignone, Goggia e di tutte le azzurre alle Olimpiadi gara per gara Le atlete italiane di sci alpino, Brignone e Goggia, conoscono già i possibili pettorali per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Hockey ghiaccio femminile, l'Italia sarà la sorpresa delle Olimpiadi? Attenzione alle azzurre L'hockey su ghiaccio femminile in Italia sta vivendo un momento di crescita, con la nazionale che si prepara alle Olimpiadi. Inaugurata alla RSA Focris la mostra dedicata alle Olimpiadi; Greta Niccolai L'attaccante milanese a caccia di gol azzurri; Greta Niccolai. L'attaccante milanese a caccia di gol azzurri; Cuore, ghiaccio e passione. Dalla pista di Casate al debutto in Nazionale: Giovanni Morini, Matilde Fantin, Greta Niccolai e Aurora Abatangelo hanno mosso i loro i primi passi all'Hockey Como che tiferà per loro. Da Saronno alle Olimpiadi: Greta Niccolai talento dell'hockey con la maglia azzurra a Milano Cortina

