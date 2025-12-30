Hockey ghiaccio femminile l’Italia sarà la sorpresa delle Olimpiadi? Attenzione alle azzurre
L'hockey su ghiaccio femminile in Italia sta vivendo un momento di crescita, con la nazionale che si prepara alle Olimpiadi. Sotto la guida di Eric Bouchard, le azzurre puntano a sorprendere e a lasciare il segno in questa competizione internazionale. Un progetto di squadra che si basa su collaborazione e determinazione, con l’obiettivo di rappresentare al meglio il movimento italiano in un torneo di grande prestigio.
“Questa squadra è una famiglia. Puntiamo a scioccare il mondo dell’hockey”, parole e musica di Eric Bouchard, head coach della nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio. Sguardo e mente rivolto verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un obiettivo: stupire e puntare a una medaglia. Nel torneo femminile dietro alle “ingiocabili” USA e Canada, che al 99.9% si giocheranno oro e argento, lo scenario è aperto a tanti imprevedibili sviluppi per il bronzo. Nadia Mattivi e compagne si stanno avvicinando all’appuntamento olimpico nel modo giusto: prima le vittorie singole e quella finale nel Triangolare di Bolzano, poi i raduni collegiali in Canada; l’iniziale andato in archivio e il secondo che si terrà dal 4 al 23 gennaio, con allenamenti e amichevoli che sono servite e serviranno ad alzare il livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Hockey ghiaccio, nuovo capo allenatore per l’Italia femminile verso le Olimpiadi
Leggi anche: LIVE Italia-Lituania, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre subito sul ghiaccio alle 8.00
Hockey ghiaccio Eric Bouchard | L’Italia femminile è un team in missione ha qualcosa di speciale.
Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sarà la sorpresa delle Olimpiadi? Attenzione alle azzurre - Puntiamo a scioccare il mondo dell’hockey", parole e musica di Eric Bouchard, head coach della nazionale italiana ... oasport.it
Hockey ghiaccio, le convocate dell’Italia per il secondo raduno verso Milano Cortina 2026: azzurre ancora in Canada - Dopo aver sostenuto il primo raduno, chiusosi qualche giorno, la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è pronta a rigettarsi nel suo ... oasport.it
Milano Cortina: Hockey ghiaccio; ci saranno le stelle della Nhl - E' ufficiale: le 'stelle' della National Hockey League gareggeranno alle Olimpiadi di Milano/Cortina del prossimo anno, segnando il loro ritorno ai Giochi invernali per la prima volta dal 2014, dopo ... ansa.it
HOCKEY IS BACK! Una serata di grande sport e spettacolo sul ghiaccio con la partita di Hockey Serie C – Division 1 HC Trento vs HC Piné Ottimamente organizzato da @hcvalrendena al palaghiaccio di Pinzolo con la collaborazione dei due team l - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.