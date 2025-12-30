Hockey ghiaccio femminile l’Italia sarà la sorpresa delle Olimpiadi? Attenzione alle azzurre

L'hockey su ghiaccio femminile in Italia sta vivendo un momento di crescita, con la nazionale che si prepara alle Olimpiadi. Sotto la guida di Eric Bouchard, le azzurre puntano a sorprendere e a lasciare il segno in questa competizione internazionale. Un progetto di squadra che si basa su collaborazione e determinazione, con l’obiettivo di rappresentare al meglio il movimento italiano in un torneo di grande prestigio.

“Questa squadra è una famiglia. Puntiamo a scioccare il mondo dell’hockey”, parole e musica di Eric Bouchard, head coach della nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio. Sguardo e mente rivolto verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un obiettivo: stupire e puntare a una medaglia. Nel torneo femminile dietro alle “ingiocabili” USA e Canada, che al 99.9% si giocheranno oro e argento, lo scenario è aperto a tanti imprevedibili sviluppi per il bronzo. Nadia Mattivi e compagne si stanno avvicinando all’appuntamento olimpico nel modo giusto: prima le vittorie singole e quella finale nel Triangolare di Bolzano, poi i raduni collegiali in Canada; l’iniziale andato in archivio e il secondo che si terrà dal 4 al 23 gennaio, con allenamenti e amichevoli che sono servite e serviranno ad alzare il livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

