High School Game 2026 una sfida al bullismo

L’High School Game 2026 sta per tornare. È un torneo che coinvolge studenti di tutta Italia per combattere il bullismo e il cyberbullismo. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani attraverso una gara che unisce divertimento e impegno sociale. La conferma ufficiale arriva dopo mesi di preparativi, e gli organizzatori promettono novità e iniziative per coinvolgere sempre più ragazzi. La sfida si svolgerà nelle prossime settimane, con incontri, eventi e momenti di confronto nelle scuole di tutto il paese.

AGI - L'attesissimo contest dedicato alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo è pronto a tornare. Le sfide aiutano a crescere meglio e ne sono convinti gli organizzatori di High School Game ( www.highschoolgame.it ), il concorso nazionale e gratuito ideato e promosso da Planet Multimedia. Un format innovativo che coinvolge da oltre dieci anni migliaia di studenti di istituti scolastici superiori da Nord a Sud, isole comprese, in un agone che non è soltanto un gioco, ma una preziosa occasione per confrontarsi su temi di grande attualità. Il risultato, una gara dove la vera vittoria è quella di imparare a vivere.

