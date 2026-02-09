Harry Potter sarà l’evento in streaming più grande di sempre la promessa di Warner ai fan

Da movieplayer.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Warner Bros. annuncia che la nuova serie di Harry Potter sarà l’evento streaming più grande di sempre. La produzione è prevista per il 2027 su HBO Max, e i produttori sono già certi del suo grande successo. Il responsabile del reparto streaming di Warner Bros. ha detto che sarà “probabilmente l’evento più grande nella storia dello streaming”. I fan sono in attesa e si aspettano un progetto che potrebbe rivoluzionare il modo di vedere le serie fantasy.

La serie si presenta già come una delle più attese ed è prevista attualmente per il 2027 su HBO Max, con i produttori che sono già pienamente convinti del suo successo assicurato L'attesissima serie Harry Potter sarà "il più grande evento in streaming nella storia di HBO Max e probabilmente nello streaming in generale", ha dichiarato convinto a Londra il responsabile del reparto streaming di Warner Bros. Discovery. J.B. Perrette, CEO e presidente di Global Streaming and Games presso WBD, ha parlato con toni entusiastici della serie, che vedrà Dominic McLaughlin nei panni del giovane mago Harry Potter. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

harry potter sar224 l8217evento in streaming pi249 grande di sempre la promessa di warner ai fan

© Movieplayer.it - “Harry Potter sarà l’evento in streaming più grande di sempre”, la promessa di Warner ai fan

Approfondimenti su Harry Potter Serie

Netflix-Warner Bros., acquisizione sempre più vicina: Harry Potter, HBO e DC Comics in mano al colosso dello streaming

Nuove versioni di harry potter di warner bros dimostrano che non capiscono i fan

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Harry Potter Serie

Argomenti discussi: Harry Potter, un mondo magico ci aspetta su HBO Max: le novità e il periodo d'uscita dell'attesa serie TV; Harry Potter, la serie HBO ha una finestra di lancio più precisa; Harry Potter: la serie HBO affronterà anche il tema dell'infanzia di Draco Malfoy (con momenti inediti); Harry Potter, viaggio in musica attraverso le colonne sonore della saga.

harry potter sarà lHarry Potter, nella nuova serie scopriremo un dettaglio mai rivelato prima su uno dei protagonisti principaliCon una stagione per ogni libro, la nuova serie di Harry Potter approfondirà ancora di più i personaggi, rivelandoci nuovi lati di loro ... bestmovie.it

harry potter sarà lHarry Potter, la serie HBO ha una finestra di lancio più precisaPronti per tornare ad Hogwarts? Ecco quanto servirà aspettare. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.