Harry Potter sarà l’evento in streaming più grande di sempre la promessa di Warner ai fan

Warner Bros. annuncia che la nuova serie di Harry Potter sarà l’evento streaming più grande di sempre. La produzione è prevista per il 2027 su HBO Max, e i produttori sono già certi del suo grande successo. Il responsabile del reparto streaming di Warner Bros. ha detto che sarà “probabilmente l’evento più grande nella storia dello streaming”. I fan sono in attesa e si aspettano un progetto che potrebbe rivoluzionare il modo di vedere le serie fantasy.

La serie si presenta già come una delle più attese ed è prevista attualmente per il 2027 su HBO Max, con i produttori che sono già pienamente convinti del suo successo assicurato L'attesissima serie Harry Potter sarà "il più grande evento in streaming nella storia di HBO Max e probabilmente nello streaming in generale", ha dichiarato convinto a Londra il responsabile del reparto streaming di Warner Bros. Discovery. J.B. Perrette, CEO e presidente di Global Streaming and Games presso WBD, ha parlato con toni entusiastici della serie, che vedrà Dominic McLaughlin nei panni del giovane mago Harry Potter.

