Harry Potter Warwick Davis | La serie sarà molto più fedele ai romanzi

Warwick Davis, attore noto per il suo ruolo nel mondo di Harry Potter, ha dichiarato che la futura serie televisiva sarà molto più fedele ai romanzi rispetto ai film. Durante le riprese della prima stagione, Davis ha sottolineato come questa nuova produzione offrirà un'esperienza più autentica e dettagliata dell’universo creato da J.K. Rowling, mantenendo un legame più stretto con la materia originale.

L'attore è tornato nel magico mondo di Hogwarts in occasione delle riprese della prima stagione dello show e ha fatto un paragone con i film. Warwick Davis fa parte del cast della nuova serie tratta dai romanzi di Harry Potter e, avendo recitato anche nei film, ha condiviso la sua opinione sulle differenze tra l'adattamento per il grande schermo e quello per la tv. L'attore, intervistato da Radio Times, è ritornato sul set per interpretare il Professor Flitwick ed è ancora impegnato nelle riprese. Il confronto tra gli episodi dello show e i film Parlando della serie di Harry Potter, Warwick Davis ha dichiarato: "Ci sto lavorando in questi giorni, ma non posso realmente dire nulla oltre il fatto che stanno raccontando di nuovo queste . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

