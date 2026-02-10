Burnout docenti | nuova app Happy Teaching per monitorare stress e salvaguardare il benessere psicologico a scuola

A Roma, un nuovo strumento punta a aiutare gli insegnanti a combattere lo stress. Si chiama “Happy Teaching” ed è un’app pensata per monitorare il livello di benessere psicologico a scuola. Secondo gli ultimi dati, uno su due rischia il burnout, cioè un esaurimento emotivo e mentale causato dal lavoro. L’obiettivo è usare questa app per individuare precocemente i segnali di stress e intervenire prima che diventi troppo grave.

Roma, 10 febbraio 2026 – Un insegnante su due è a rischio burnout, una condizione di esaurimento emotivo e cognitivo legata allo stress lavoro-correlato. A contrastare questo fenomeno, nasce “Happy Teaching”, un’applicazione sviluppata dall’Università Lumsa di Roma in collaborazione con il Policlinico Gemelli e la società Logix, presentata oggi stesso nella capitale. L’app mira a supportare gli insegnanti nell’individuazione precoce dei segnali di disagio e a fornire alle scuole uno strumento per monitorare il benessere del personale docente. La pressione sul mondo della scuola italiana è in aumento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 10 febbraio, dalle ore 10.00 presso la sede in via di Porta Castello 44 a Roma, si terrà la presentazione dell'app Happy Teaching, pensata per l'automonitoraggio del benessere psicologico e del rischio di burnout negli insegnanti. L'app è stata sviluppata da