Nasce Happy Teaching | l’app per monitorare il benessere degli insegnanti

Domani viene lanciata ufficialmente Happy Teaching, l’app pensata per aiutare gli insegnanti a monitorare il proprio stato di benessere. Si tratta di uno strumento che permette di valutare il livello di stress e di rischio burnout, così da intervenire in tempo. L’obiettivo è offrire agli insegnanti un supporto concreto per gestire meglio le tensioni quotidiane e mantenere un equilibrio psicologico. La app sarà disponibile da subito su smartphone, con funzionalità semplici e accessibili a tutti gli educatori.

AGI - Una App per l'automonitoraggio del benessere psicologico e del rischio di burnout negli insegnanti. È l' 'Happy teaching', presentata questa mattina presso l'aula Giubileo dell' Università Lumsa, e sviluppata dall'Università Lumsa in collaborazione con il Policlinico Agostino Gemelli di Roma e con la società di sviluppo software Logix, nell'ambito di un progetto Prin 2022 finanziato dal ministero dell'Università e Ricerca (Mur). 'Happy teaching' consente agli insegnanti di automonitorare in modo semplice il proprio stato di benessere. Scaricando l'App sullo smartphone e compilando questionari dedicati, l'utente riceve un back personalizzato basato su un sistema a 'semaforo': verde significa 'Ottimo equilibrio, mantieni le tue abitudini'; giallo vuol dire 'Valuta se stai trascurando qualche bisogno' e rosso indica 'Allarme, chiedi supporto o consulta le risorse'. 🔗 Leggi su Agi.it

Uno studio condotto in Cina da TianJing Peng e Juan Gao analizza come l'entusiasmo per il lavoro influenzi la soddisfazione professionale degli insegnanti.

