Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti insieme al Super Bowl, cosa che sembra ufficializzare il loro flirt. Dopo settimane di voci, la loro presenza sugli spalti del Levi's Stadium fa pensare che i rumors siano fondati. I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano sguardi e sorrisi, confermando di aver consolidato il loro legame.

Presentarsi fianco a fianco a uno degli eventi sportivi più famosi del pianeta non è mai un caso: è un messaggio. Se Lewis Hamilton e Kim Kardashian hanno scelto le luci del Super Bowl per farsi vedere insieme, le opzioni sono due: o una totale noncuranza dei pettegolezzi, o il desiderio (nemmeno troppo velato) di rendere il tutto ufficiale. Una cosa è certa: né il re della Formula 1 né la regina dei social sono tipi da finire in un tritacarne mediatico per puro caso. Dopo essere stati avvistati quasi contemporaneamente tra il Regno Unito e la Francia e aver alimentato i gossip di mezzo mondo, Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono comparsi l'uno accanto all'altra sugli spalti del Super Bowl 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewis Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl: il flirt è ufficiale

