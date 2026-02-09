Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme al Super Bowl 2026 al Levi’s Stadium. I due sono stati ripresi mentre chiacchieravano e sorridevano, confermando le voci sul loro possibile flirt. Dopo settimane di rumors, ora sembra che la loro relazione sia ufficiale.

Dopo settimane di indiscrezioni, Kim Kardashian e Lewis Hamilton tornano a far parlare di sé: i due sono stati ripresi insieme sugli spalti del Super Bowl 2026 al Levi’s Stadium, tra sorrisi e chiacchiere durante la finale NFL. Le foto, diventate virali sui social, hanno riacceso e rafforzato le voci su una frequentazione sempre più stretta tra i due. (Credits: x @XXL). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewis Hamilton-Kim Kardashian, il flirt è ufficiale? L'avvistamento al Super Bowl

