A poco più di un mese dalla strage di capodanno al Constellation, i medici di Milano hanno dato un segnale positivo. Tutti i feriti ricoverati in città sono fuori pericolo di vita. Quelli che si trovavano in terapia intensiva al Niguarda sono stati spostati nel reparto grandi ustioni. Tuttavia, la prognosi resta aperta e non ci sono certezze sulla loro ripresa a lungo termine.

Milano – A un mese e dieci giorni dalla strage di capodanno al Constellation di Cans-Montana, arriva una notizia che porta speranza: i feriti ricoverati a Milano sono tutti "fuori imminente pericolo di vita" e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati trasferiti nel reparto grandi ustioni. Ieri, inoltre, è stata dimessa dall'ospedale milanese la donna italo-svizzera di 55 anni. Dimessa la donna di 55 anni, “ma vuole tornare qui per le medicazioni”. Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale di oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, i feriti ricoverati a Milano sono tutti “fuori imminente pericolo di vita”. Ma la prognosi non è sciolta

