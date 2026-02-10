Bertolaso | i feriti di Crans-Montana a Milano sono fuori imminente pericolo di vita

I feriti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, trasportati a Milano, sono fuori pericolo di vita. I medici dell’ospedale Niguarda hanno trasferito i pazienti in condizioni stabili, mentre quelli più gravi, che erano in terapia intensiva, sono stati spostati in reparti meno critici. La situazione resta sotto controllo, e nessuno dei feriti rischia di morire.

I feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti “fuori imminente pericolo di vita” e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati traferiti nel reparto grandi ustioni. Ieri, inoltre, è stata dimessa dall’ospedale milanese la donna italo-svizzera di 55 anni. Lo ha fatto sapere l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale di oggi. La signora italo-svizzera dimessa ieri, ha aggiunto Bertolaso, è tornata a casa a Ginevra ma “ha detto che tutte le medicazioni verrà a farle qui a Milano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

A poco più di un mese dalla strage di capodanno al Constellation, i medici di Milano hanno dato un segnale positivo.

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, aggiorna sulla situazione dei feriti dell’incendio di Crans-Montana.

Crans-Montana, Bertolaso: I feriti al Niguarda sono tutti fuori pericoloI ragazzi sono fuori pericolo di vita, la prognosi non è ancora stata completamente sciolta, dice Bertolaso dei feriti di Crans-Montana ... dire.it

Crans-Montana, Bertolaso: Feriti al Niguarda tutti fuori da pericolo vitaOggi possiamo dire che i ragazzi più gravi sono fuori imminente pericolo di vita. Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, a ... lapresse.it

Bertolaso: "I feriti di Crans Montana ricoverati a Milano non son più in pericolo di vita". Al Niguarda tutti fuori dalla terapia intensiva, una 55enne è stata dimessa #ANSA - facebook.com facebook

Le aspettative di una sentenza severa dopo la catastrofe dell’incendio di Crans-Montana sono elevate. Ma molte persone resteranno deluse, come accadde nel 2000 con l’incendio nella località sciistica austriaca di Kaprun. x.com