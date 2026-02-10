Giletti torna a criticare Ranucci, questa volta portando alla luce alcune chat con Maria Rosaria Boccia. Le conversazioni sembrano collegare la Boccia a temi legati alla

Maria Rosaria Boccia ancora al centro della bufera. Da un lato c'è la decisione del tribunale di Roma di mandarla a processo per stalking e lesioni proprio nei confronti dell'ex ministro Sangiuliano. Dall'altro. l'imprenditrice è il perno di una dura polemica tra i volti Rai Massimo Giletti e.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Giletti Ranucci

Questa mattina si sono diffuse in rete alcune chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci, dopo che l’imprenditrice è finita sotto accusa per stalking e lesioni.

Durante la puntata di ieri sera di Lo Stato delle Cose su Raitre, Massimo Giletti ha attaccato Sigfrido Ranucci.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giletti Ranucci

Argomenti discussi: Giletti in tv: ecco le chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci sulla lobby gay che offendono me e altri; Giletti attacca Ranucci: ecco le chat con Maria Rosaria Boccia sulla lobby gay; Mi devi spiegare perché questi messaggi. E Giletti smaschera Ranucci sulle chat con Boccia; Report, nelle chat Ranucci-Boccia il giro gay: la ricostruzione del Giornale.

Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sul giro gay, Provo delusione umana profondaMassimo Giletti apre Lo Stato delle Cose mostrando le chat integrali sul caso lobby gay e attacca Sigfrido Ranucci: Delusione umana ... virgilio.it

Mi devi spiegare perché questi messaggi. E Giletti smaschera Ranucci sulle chat con BocciaIl conduttore ha mostrato le chat tra il conduttore di Report e Maria Rosaria Boccia risalenti al 2024 in cui si parla di lobby gay, confermando quanto scritto dal Giornale ... msn.com

Dopo le anticipazioni di Giletti, arriva la replica di Ranucci. Al centro, le chat con Maria Rosaria Boccia e la libertà di stampa. facebook

Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per il caso Sangiuliano x.com