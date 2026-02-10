Olimpia Milano continua a mostrare miglioramenti in questa stagione. Nella partita contro NutriBullet Treviso, la squadra ha vinto con merito, dimostrando di essere in crescita. La squadra ha giocato con energia e determinazione, portando a casa un risultato importante per il campionato.

In una sfida chiave della stagione, Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria preziosa contro NutriBullet Treviso, consolidando una crescita evidente sul fronte difensivo e una gestione più efficace delle situazioni di pressione. L’andamento della partita ha evidenziato una squadra capace di rispondere all’energia avversaria con intensità e lucidità, mantenendo un ritmo controllato e una disciplina tattica che stanno permettendo a Milano di proseguire il percorso di miglioramento. Nel corso della gara, Marko Guduric ha totalizzato 17 punti, contribuendo attivamente sia dall’arco sia nelle azioni di penetrazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Guduric: "La difesa dell'Olimpia Milano cresce ad ogni partita

L'Olimpia Milano si impone con autorevolezza contro il Real Madrid, dimostrando brillantezza e solidità in Eurolega.

I giocatori dell'Olimpia Milano hanno faticato più del previsto contro Treviso al PalaVerde.

Vittoria in trasferta I ragazzi di Olimpia Milano impongono il proprio ritmo al PalaVerde e superano Treviso nella 19ª giornata

