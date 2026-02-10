Gudmundsson infortunato | quanti incontri salterà con la Fiorentina?

La Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo. Gudmundsson si è infortunato, ma gli esami hanno escluso lesioni serie alla caviglia sinistra. Quello che si temeva, ovvero lesioni capsulo-legamentose acute, è stato scongiurato. Il giocatore si è sottoposto a controlli approfonditi e ora dovrà seguire un percorso di recupero, ma almeno non rischia di saltare molte partite. La squadra spera di riaverlo in campo il prima possibile.

Un sospiro di sollievo controllato arriva dal centro sportivo della Fiorentina: gli esami hanno escluso lesioni capsulo-legamentose acute alla caviglia sinistra di Albert Gudmundsson. Il problema resta una distorsione che impone una gestione attenta del recupero e una rotazione mirata in vista delle prossime sfide, a cominciare dalla trasferta contro il Como. Le valutazioni medico-diagnostiche hanno confermato l'assenza di lesioni gravi. La distorsione richiede cautela e monitoraggio quotidiano: la squadra non ha intenzione di accelerare i tempi di reinserimento. La data chiave resta lunedì 23 febbraio, quando è in programma lo scontro salvezza al Franchi contro il Pisa. Di seguito il report medico sulle condizioni di Albert Gudmundsson comunicato dal club viola: "ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumen

