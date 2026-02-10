Infortunio Gudmundsson esclusione lesioni ma la Fiorentina è in allarme | ecco quante partite salterà

La Fiorentina ha un problema inaspettato: l’attaccante Gudmundsson si è fermato durante l’allenamento. Le analisi hanno escluso lesioni serie, ma il giocatore dovrà rimanere fuori per diverse partite. La società è preoccupata, perché la sua assenza potrebbe pesare sul rendimento della squadra nelle prossime settimane.

