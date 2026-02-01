A Camerino c’è il derby Sorride solo la Settempeda
A Camerino si gioca il derby e la Settempeda si prende i tre punti senza troppi problemi. La partita termina 0-3, con i gol di Bartoloni, Barilaro e Corazzi. La squadra ospite domina dall’inizio alla fine, lasciando poche chance ai padroni di casa. La Settempeda si porta a casa una vittoria netta, mentre il Camerino fatica a reagire.
Camerino 0 Settempeda 3: Bartoloni, Barilaro, Corazzi (80’ Ucciero), Gubinelli, Carnevali (61’ Raponi), Ferretti, Frinconi, Cicci, Maccioni, Iachetta, Staffolani. A. All. Giacometti. SETTEMPEDA: Giulietti, Brandi, Zappasodi, Dutto (13’st Russo), Pagliari, Guermandi, Quadrini, Dolciotti (13’st Bonifazi), Borgiani (13’st Sfrappini), Montanari, Tulli (19’st Compagnucci). All. Pierantoni. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Reti: 23’ Tulli, 25’ Quadrini, 18’ st Tulli. Il derby premia largamente la squadra di mister Pierantoni, più grintosa, e complice una doppietta di Marco Tulli, uomo partita. Il pubblico allo stadio Luzi è quello delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Camerino Settempeda
PRIMAVERA 1. Incornata Iddrissou e tacco di Mancuso. Sorride solo Carbone. Baby derby all’Inter
Il derby maceratese. Casette Verdini, gol di Campana. Esce sconfitto il Camerino
Nel derby maceratese, Casette Verdini si impone grazie a un gol di Campana, mentre il Camerino termina la partita con una sconfitta.
Ultime notizie su Camerino Settempeda
Argomenti discussi: La classifica europea delle Università, Camerino batte Macerata; Marche, Università di Camerino: concorso per collaboratori diplomati, categorie protette; Napoli in scena: in mostra i costumi d’opera lirica e il camerino virtuale che incanta; Tutto da rifare in vetta, derby a Camerino e su TVRS: tutto sulla vigilia di Promozione.
Marche, Università di Camerino: concorso per collaboratori diplomati, categorie protetteL'Università di Camerino ha indetto un concorso per collaboratori diplomati, riservato alle categorie protette. Ecco il bando, i requisiti richiesti, come presentare domanda di ammissione. ticonsiglio.com
Incidente in bicicletta a Camerino: cade, sbatte la testa e muore davanti a un amico. Per l'uomo, che indossava casco, non c'è stato nulla da fareCAMERINO Esce in bici con un amico, alle 11 la tragedia. I due ciclisti questa mattina erano arrivati a Camerino in località Fiungo, sulla strada che dalla Sfercia va verso Caccamo quando uno dei due, ... corriereadriatico.it
La Settempeda si aggiudica il derby contro il Camerino - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.