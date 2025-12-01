Apre lo stacco aereo imperioso di Iddrissou, chiude il tacco raffinato di Mancuso. Con un gol per tempo la baby Inter si prende di forza il derby contro un Milan generoso ma poco preciso sotto porta e costretto ad arrendersi 2-0. I nerazzurri infilano il quinto successo nelle ultime sei uscite, irrompono in zona playoff per la prima volta e dimostrano di aver superato le grosse difficoltà di inizio stagione. "I ragazzi sono stati straordinari. Partita di cuore, importante per mentalità. Ho chiesto di alzare l’asticella e così è stato", sottolinea il tecnico dell’ Inter, Carbone (nella foto). Il Milan invece, senza vittoria da ormai più di un mese, scivola al tredicesimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PRIMAVERA 1. Incornata Iddrissou e tacco di Mancuso. Sorride solo Carbone. Baby derby all’Inter